Expert vuole continuare a stupire anche a Maggio 2022, ecco che ha deciso di lanciare una campagna promozionale veramente impressionante, con prezzi bassissimi su cui gli utenti possono pensare di fare affidamento, senza limiti in termini di disponibilità sul territorio nazionale.

A differenza di quanto stiamo vedendo nel periodo da Euronics, in questo caso gli acquisti sono perfettamente effettuabili sul sito ufficiale, in modo da avere la certezza di poter ricevere la merce presso il domicilio, a patto che comunque si sia anche disposti a pagare un piccolo contributo per la consegna stessa. In parallelo, la rateizzazione senza interessi è possibile al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Tutte le offerte Amazon, con anche codici sconto assurdi, sono disponibili in esclusiva assoluta su questo canale Telegram.

Expert: le offerte sono sempre più allettanti ed interessanti

I migliori sconti e modelli in promozione da Expert sono più che altro legati alla fascia intermedia della telefonia mobile, e vanno difatti a toccare un buonissimo carnet di sconti speciali, applicati su smartphone che non costano più di 400 euro. I modelli in questione, se interessati, sono ad esempio TCL 20S, Wiko Y62 Plus, Realme GT Master Edition, Vivo Y21, Redmi 9C, Oppo A54s e similari.

Gli utenti che invece vorranno puntare leggermente più in alto, andando verso i top di gamma del 2021, ecco arrivare l’ottimo Oppo Reno6 Pro, il cui prezzo attuale di soli 599 euro, rappresenta un’ottima occasione per avere il massimo, con il minimo sforzo. Ogni altra informazione in merito al volantino Expert discusso nell’articolo, è rimandata all’e-commerce aziendale.