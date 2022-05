Un volantino da mille e una notte vi attende in alcuni punti vendita Euronics sul territorio nazionale, avete capito bene, quanto vi racconteremo non è da considerarsi attivo ovunque in Italia, ma solamente in specifici negozi di proprietà del socio Euronics Dimo.

Coloro che acquisteranno, almeno ai prezzi indicati, devono prendere in considerazione l’idea di doversi recare personalmente presso i punti vendita di appartenenza, senza potersi affidare direttamente al sito ufficiale dell’azienda. In parallelo, comunque, i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante sbrandizzata, la quale comporta aggiornamenti decisamente più tempestivi.

Il risparmio è da pazzi su Amazon, grazie ai codici sconto è possibile spendere sempre meno, scoprite le migliori offerte sul nostro canale Telegram dedicato.

Euronics: le offerte sono le migliori

Il focus dell’azienda pare essere prima di tutto mirato sui prodotti Apple, sono difatti disponibili gli ultimi smartphone lanciati sul mercato a prezzi complessivamente abbordabili, sarà infatti possibile pensare di acquistare un eccellente iPhone 13 a 969 euro, come anche un iPhone 12, il cui prezzo finale non va oltre i 799 euro. Molto buona è la proposta relativa al Samsung Galaxy Z Flip3, in questo caso infatti il foldable più amato degli ultimi tempi, potrà essere acquistato con una spesa finale che non supera i 699 euro.

Le occasioni sono assolutamente invitanti anche su smartphone decisamente più economici, i quali vanno effettivamente a toccare Vivo Y21s, TCL 30+, Vivo V21, Realme C21, Realme GT Master Edition e similari, tutti comunque in vendita ad un prezzo che non supera i 400 euro di spesa effettivi. I dettagli del volantino li trovate in esclusiva assoluta sul sito.