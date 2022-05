Il concetto di energia senza limiti continua ad interessare tantissime persone che pensano alla fusione nucleare come unico modo per consentirlo.

Tutte le persone che ormai non fanno altro che pensare a come risparmiare in bolletta si girano e rigirano intorno soprattutto sfruttando il web per cercare una soluzione. Quello che non sanno è che non troveranno nulla, se non qualche piccolo metodo, fortunatamente legale, per risparmiare qualche euro ma non di più.

Gli unici metodi che servono per generare energia in modo continuo ma ovviamente pagando e sapendo che prima o poi potrebbe finire, sono già stati scoperti anni fa. Parliamo delle classiche dighe così come delle turbine eoliche e dei pannelli solari. Quando vi parlano infatti di motore elettromagnetico, sappiate che non è la soluzione utile per creare energia illimitata e gratuita per tutti.

Energia illimitata per tutti gratis: il motore elettromagnetico che fa il suo lavoro ma che non può consentire tutto ciò all’umanità

Sarebbe stato più volte testato un processo, il quale sarebbe reso possibile da un motore elettromagnetico. Si tratta di un procedimento davvero interessante, il quale però serve solo a generare energia e risparmiare qualche euro nella bolletta mensile.

Il movimento rotatorio del motore elettromagnetico in questione viene fornito dall’alimentazione della corrente alternata e della corrente continua. Tutte le variazioni della corrente alternata porteranno il campo magnetico del elettromagnete ad invertirsi di continuo.tutto questo determinerà quindi un ribaltamento continuo e costante che offrirà ai poli la possibilità di cambiare la loro posizione più volte in un secondo solo.

Sarà questo quindi a generare l’azione rotativa del motore elettromagnetico, il quale produrrà dunque energia.