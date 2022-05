Ottime occasioni vi attendono in questi giorni direttamente da Comet, data la presenza di riduzioni importanti applicate su un numero sempre crescente di prodotti di livello elevato, a prescindere dalla categoria merceologica, o comunque dalla fascia di prezzo di appartenenza.

Per essere sicuri di risparmiare il più possibile, da Comet è necessario recarsi in uno dei qualsiasi punti vendita, oppure di affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda. Quest’ultimo rappresenta chiaramente la via più rapida e conveniente, sebbene comunque sia necessario ricordare che non sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (solo al superamento dei 49 euro).

Comet: le nuove offerte mettono alle strette tutti

Le nuove offerte del volantino Comet riescono indubbiamente a mettere alle strette anche le più importanti realtà del territorio, poiché al giorno d’oggi è possibile pensare di acquistare un eccellente Galaxy S21 FE, pagandolo solamente 449 euro. Un prezzo bassissimo, se considerata la recente disponibilità del prodotto sul territorio nazionale.

Coloro che invece vorranno pensare di acquistare uno smartphone Apple, potrebbero puntare direttamente su iPhone 11, il cui prezzo è oggi inferiore ai 600 euro, anche se va ricordato essere un prodotto disponibile sul mercato da quasi due anni ormai. Questi sono solamente alcuni esempi di ciò che effettivamente vi attende nel periodo da Comet, se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale, scoprendo da vicino i migliori prezzi, sappiate che sarà necessario collegarsi a questo link.