Un volantino Bennet tanto bello lo stavamo proprio aspettando, in questi giorni tutti gli utenti si ritrovano davvero ad avere una incredibile possibilità di risparmio, a prescindere dalla categoria merceologica selezionata, o fascia di prezzo di appartenenza.

Coloro che si avvicineranno per la prima volta alla campagna promozionale, devono comunque sapere che gli acquisti sono effettuabili solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale, poiché sono stati attivati prezzi completamente differenti.

Bennet: il risparmio è assicurato sui nuovi acquisti

Gli smartphone in promozione da Bennet, nonostante si tratti a tutti gli effetti di un supermercato e non di un rivenditore di elettronica, sono anche di fascia molto alta. Tra questi spicca chiaramente l’eccellente Apple iPhone 12, il cui prezzo si aggira attorno ai 599 euro, e prevede la possibilità di godere della variante da 64GB di memoria interna, affiancata da tutte le classiche specifiche del prodotto in questione.

Dall’altro lato della medaglia troviamo invece modelli estremamente economici, quali possono essere Galaxy A12, Galaxy A22 o anche Galaxy A32, i cui prezzi oscillano da un minimo di 149 euro, fino ad un massimo di 199 euro. Tutti questi, a prescindere da quanto selezionato, sono distribuiti alle più classiche condizioni di vendita, ciò sta a significare che i prodotti sono no brand e prevedono garanzia legale della durata di 24 mesi, in modo da coprire ogni singolo difetto di fabbrica riscontrato nel corso del periodo di validità della stessa.