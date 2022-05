Le frodi informatiche informatiche nella nostra epoca sono un fenomeno ormai all’ordine del giorno, incappare in un tentativo di attacco è infatti davvero molto semplice, si tratta di uno dei lati negativi di internet che, pur connettendoci con tutto il mondo, ci mette anche in diretto contatto anche con i pericoli che, prendono forma in tentativi di furto dati o di account.

Proprio in linea con questo contesto, ci stanno segnalando una nuova frode ruba account WhatsApp che sta colpendo anche gli utenti italiani, si tratta di una truffa che porta a perdere il proprio account dopo aver digitato un certo numero di telefono.

Come si svolge l’attacco

Lo schema di attacco è semplice ma allo stesso tempo molto ingegnoso, dal momento che sfrutta una sorta di falla logica all’interno di metodiche che a quanto pare se concatenate possono bucare la sicurezza di WhatsApp:

il malintenzionato chiama la vittima e la convince a comporre uno dei due numeri riportati di seguito: **67* seguito da un numero a 10 cifre *405* seguito da un numero a 10 cifre

uno dei due numeri riportati di seguito: quando la vittima compone il numero, viene disconnesso dal suo account e il malintenzionato ha il controllo completo su di esso

successivamente l’attaccante inizia a chiedere denaro ai contatti della vittima.

La strategia dietro questo algoritmo di azioni è molto ingegnosa, la sequenza di numeri digitata attiva l’inoltro delle chiamate e dei messaggi verso un altro numero quando quest’ultimo è occupato, dunque anche degli SMS OTP necessari per registrarsi sulle piattaforme come WhatsApp, dunque la truffa si esaurisce così: