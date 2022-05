Un elenco di offerte davvero incredibili attende gli utenti da Unieuro in questo periodo, è possibile infatti pensare di spendere sempre meno sui vari prodotti acquistati, a patto che comunque si sia disposti a sottostare alle normali condizioni di vendita dell’azienda.

In altre parole, nel caso in cui siate interessati ad approfittare ad uno degli sconti indicati, dovrete assolutamente recarvi in un negozio in Italia, oppure affidarvi all’e-commerce aziendale. Quest’ultimo, lo ricordiamo, prevede la consegna gratuita presso il domicilio, in modo da garantire una spesa ridotta a zero, a patto che comunque l’ordine abbia un valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: offerte a non finire per tutti gli utenti

Ultime chance di risparmio per gli utenti che vogliono recarsi da Unieuro per l’acquisto di nuovi smartphone e prodotti di tecnologia generale, l’attuale campagna promozionale è in scadenza, con prezzi assolutamente convenienti. Il focus, come al solito del resto, è mirato verso la fascia intermedia della telefonia, dove sono compresi Galaxy A52s a soli 289 euro, ma anche Galaxy A22 a 199 euro, Redmi Note 10 Pro a 269 euro, Redmi Note 10S a 229 euro, Oppo A74 a 239 euro, Honor X7 a 209 euro, Oppo A16s a 159 euro, senza dimenticarsi dell’economico Vivo Y33s a soli 199 euro.

Volgendo la propria attenzione verso la fascia più alta e performante, la scelta potrà ricadere su uno tra Galaxy S22 Ultra 5G, disponibile a 1279 euro, come anche Galaxy S21 FE, in vendita a 499 euro. Tutti gli sconti sono da considerarsi attivi anche online sul sito.