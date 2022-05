Offerte sempre più interessanti attendono gli utenti da Trony, il nuovo volantino raccoglie una miriade di occasioni speciali con le quali riuscire ad avvicinarsi ai nuovi modelli di telefonia, affiancandoli con prodotti di alto livello e non solo.

Il risparmio è certo nei vari punti vendita Trony, infatti è bene ricordare che gli acquisti del volantino sono effettuabili solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, in quanto al giorno d’oggi gli sconti non sono stati attivati online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. I prodotti, ad ogni modo, sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella variante no brand, che prevede aggiornamenti tempestivi sotto ogni punto di vista.

Trony: che occasioni e che sconti speciali

Incredibili offerte attendono gli utenti da Trony, grazie ad un volantino inaspettato e mai scontato, che prevede comunque la possibilità di ricevere uno sconto pazzesco sull’acquisto di un qualsiasi prodotto incluso nel catalogo. La campagna, difatti, prende il nome di Sconto IVA, e prevede la riduzione immediata del 18,03%, rispetto all’attuale prezzo di listino.

Lo sconto, come ben sapete ormai, non può corrispondere al 22%, per il semplice fatto che nel momento in cui viene attuato lo scorporo dell’IVA, quest’ultima ha una incidenza inferiore sul valore finale di listino, rispetto a quanto effettivamente noi vediamo quotidianamente, corrispondente appunto al 18,03%. Se volete scoprire conoscendo tutti i dettagli in maniera più approfondita, dovete assolutamente aprire quanto prima le pagine che trovate qui.