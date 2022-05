Nessuno farebbe guidare un’auto completamente automatizzata ad una persona che non ha esperienza o che non conosce il codice della strada, vero? Il medesimo concetto può essere tranquillamente applicato all’uso di un drone.

Molte persone, purtroppo, scambiano questi aggeggi volanti per dei giocattoli. Inoltre, essendo che l’acquisto è molto facile online, si pensa che possano essere utilizzati da chiunque senza delle vere e proprie linee guida.

Infatti, pochissime persone conoscono le regole e i limiti di utilizzo dei droni, causando problematiche piuttosto serie ai piloti di aerei ed elicotteri che hanno costantemente paura di incontrare queste piccole macchine volanti sul loro cammino.

Patentino drone: se vuoi usarlo correttamente e in sicurezza, c’è un corso gratuito per te

Se hai a disposizione un drone a casa tua, devi essere necessariamente consapevole dei rischi a cui vai incontro. Di fatto, l’aggeggio potrebbe rompersi facilmente a causa dell’inesperienza o, come detto prima, problemi a chi lavora nei cieli.

Proprio per questo motivo, Eurodrone Academy ha messo a disposizione un corso gratuito per tutti coloro che vogliono imparare ad utilizzare un drone, diventando pilota UAS (Unmanned Aircfrat Systems).

La maggior parte delle informazioni che abbiamo letto sui droni ci hanno portato a credere che, se inferiori a 250 gr, possono essere usati ovunque. Ovviamente, questo non è vero ed è solamente una falsa credenza.

Le lezioni seguiranno il Sillabus messo a disposizione dall’ENAC, il quale affronta tutti i punti più importanti da conoscere per superare l’esame del patentino A1 – A3. Non sono delle video lezioni registrate, bensì delle lezioni in diretta dove si potrà partecipare attivamente con domande e quant’altro. Recatevi sul sito ufficiale per registrarvi e iniziare il corso.