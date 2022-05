L’operatore telefonico virtuale ho. Mobile ha un vasto catalogo di offerte. In particolare, molte sono dedicate a chi effettua la portabilità del proprio numero da altri operatori, tra cui Iliad, Vodafone e WindTre.

ho. Mobile: ecco alcune offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale

Per chi deve cambiare operatore telefonico sono disponibili numerose offerte di ho. Mobile. Per chi proviene da Iliad, ad esempio, sono disponibili le offerte ho. Solo Voce, ho. 5,99, ho. 7,99 e ho. 9,99. La prima offerta comprende solo minuti di chiamate ed SMS senza limiti, mentre le altre offerte includono rispettivamente 50 GB, 150 GB e 200 GB per navigare e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti. La prima offerta ha un costo di 4,99 euro al mese, mentre le altre hanno un costo di 5,99 euro, 7,99 euro e 9,99 euro.

Per tutti coloro che effettuano la portabilità dagli operatori telefonici Vodafone, WindTre e TIM sono disponibili le offerte ho.11,99 e ho.13,99. La prima offerta comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati con connettività 4G. La seconda offerta comprende invece sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti e 150 GB di traffico dati.

Per queste ultime offerte è però previsto un costo di attivazione di 9 euro (29 euro per chi proviene da Vodafone), mentre il costo per la scheda SIM è gratuito. Per tutte le offerte sono comunque inclusi alcuni servizi, tra cui il trasferimento di chiamata, l’SMS ho. Chiamato, l’avviso di chiamata, l’hotspot e il numero 42121 per il credito residuo.