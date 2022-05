In queste ultime ore il produttore cinese Oppo ha presentato un nuovo smartphone della serie A. Si tratta in particolare del nuovo Oppo A57, del quale abbiamo già visto in passato alcuni modelli. Questa versione, però, è alimentata dal processore MediaTek Helio G35.

Oppo presenta una nuova versione di Oppo A57 con il soc MediaTek Helio G35

Oppo ha dunque presentato una nuova versione del suo medio di gamma Oppo A57. Come già accennato, quest’ultimo si differenzia dal suo predecessore con supporto al 5G innanzitutto per la presenza del processore MediaTek Helio G35. Oltre a questo, troviamo un minor quantitativo di memoria, pari rispettivamente a 3 GB di RAM e 64 GB di storage interno.

Il resto delle specifiche tecniche ed il design, invece, sono rimasti pressoché invariati. Rimane ad esempio il display IPS LCD con un notch a goccia centrale a forma di V e rimane invariato anche il comparto fotografico. Vi riassumiamo qui di seguito le specifiche.

Oppo A57 – scheda tecnica

Display IPS LCD da 6.56 pollici di diagonale in risoluzione 1612 x 720 pixel

Processore MediaTek Helio G35

Tagli di memoria con 3 GB di RAM e 64 GB di storage interno

Dual camera posteriore con sensori fotografici da 13 e 2 MP

Fotocamera anteriore da 8 MP

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W

Sistema operativo Android 12 con interfaccia utente ColorOS 12.1

Connettività: Bluetooth 5.0, supporto al 4G, USB Type C, Jack audio per le cuffie

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo Oppo A57 è distribuito per il mercato thailandese ad un prezzo di circa 149 euro.