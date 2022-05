Un volantino davvero inedito ed esclusivo vi attende in questi giorni presso tutti i punti vendita MediaWorld, pronti a far sognare i consumatori che sono alla ricerca della perfetta occasione per spendere poco sull’acquisto di nuovi smartphone, e non solo.

Per approfittare delle ottime offerte del volantino, dovete comunque sapere che gli acquisti possono essere completati a prescindere dalla location dislocata sul territorio, ciò sta a significare che i prezzi sono bassi anche online, con l’unica differenza relativa alla necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (da aggiungere a quanto mostrato a schermo).

MediaWorld: offerte dai prezzi sempre più bassi

Come al solito le migliori occasioni sono legate alla fascia media della telefonia mobile, in particolare parliamo dei prodotti in vendita ad un prezzo che non supera i 300 euro, e garantiscono comunque prestazioni in linea con le aspettative. Coloro che vorranno acquistare potranno scegliere a tutti gli effetti tra Oppo A54s, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 11 Pro, ma anche Galayx A52 e similari.

Non mancano un paio di ottimi sconti legati ai top di gamma di casa Apple, in particolare vediamo disponibili Apple iPhone 12, il cui prezzo si aggira sui 679 euro, per finire con il più datato, l’iPhone 11, la cui spesa richiede un esborso finale di circa 599 euro. Tutti i dettagli dell’ottimo volantino sono raccolti per comodità sul sito ufficiale dell’azienda stessa.