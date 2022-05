Per gli abbonati Disney+, giugno sarà un mese pieno zeppo di importanti serie originali che verranno rilasciate settimanalmente per tutto il mese, oltre a molto altro.

Questo elenco non è completo e verrà aggiornato con nuove aggiunte man mano che vengono annunciate. Anche l’elenco è soggetto a modifiche, e ricordiamo che il contenuto può variare a seconda del tuo paese.

Lista Show giugno 2022

Star Wars: Obi-Wan Kenobi – Episodio 3

La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di “Star Wars: La vendetta dei Sith“, in cui Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta: la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro come il malvagio Signore dei Sith Darth Vader.

Club Mickey Mouse (versione SEA) – Stagione 4

Wafiy, Erissa, Gabriel, Ellya e Faiz sono tornati con i nuovi Mouseketeers, Eric e Melynna. Insieme, questa squadra dinamica partirà per una nuova avventura in questa entusiasmante stagione 4 con le loro mosse di ballo, nuove canzoni originali, giochi folli e ospiti famosi.

A Fan’s Guide to Ms. Marvel

“A Fan’s Guide to Ms. Marvel” è un cortometraggio documentario che offre uno sguardo esclusivo dietro la rivoluzionaria serie originale, “Ms. Marvel“, dalle origini dei fumetti allo sviluppo e alla produzione come prossima serie di successo dei Marvel Studios su Disney+. Presenta interviste con il suo pluripremiato team di registi e l’affascinante star dello show, il nuovo arrivato Iman Vellani.

Topolino Funhouse (S1, 5 episodi)

Per aiutarli a scoprire se i draghi sono buoni o cattivi, Funny porta Topolino, Minnie e i loro amici nel Regno di Majestica, dove vengono trasformati in cavalieri, furfanti e principesse.

Glee

Un ottimista insegnante di scuola superiore cerca di trasformare il club corale della scuola invitando un gruppo di studenti disadattati a parteciparvi e competere in nuove sfide.

Hollywood Stargirl

In questo seguito di “Stargirl“, Ana (Judy Greer) viene assunta come costumista in un film. Da qui si trasferiscono a Los Angeles, dove Stargirl viene rapidamente presentata a molti personaggi bizzarri. Sono inclusi gli aspiranti fratelli registi Evan (Elijah Richardson) e Terrell (Tyrel Jackson Williams); il signor Mitchell (Judd Hirsch), uno dei vicini di Stargirl e Roxanne Martel (Uma Thurman), una musicista che Stargirl ammira e incontra durante il suo viaggio.