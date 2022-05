Iliad ha deciso di garantire anche nel mese di maggio le migliori promozioni a tutti i suoi abbonati. Gli utenti che decidono di attivare una nuova SIM con il gestore francese potranno ora scegliere la tariffa Giga 120. La ricaricabile in questione si conferma una delle migliori occasioni per la telefonia mobile in Italia.

Iliad, la tariffa con 120 Giga ed il 5G a costo zero

Il pacchetto della Giga 120 prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica con 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo della tariffa sarà pari a 9,99 euro ogni mese. Il costo per l’attivazione di questa tariffa sarà pari a 10 euro in modalità una tantum.

L’occasione della Giga 120 non garantisce soltanto prezzi da ribasso uniti a consumi quasi illimitati. Gli utenti che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile, infatti, potranno anche beneficiare della tecnologia 5G. Il gestore francese ha deciso di garantire la connessione internet con le velocità massime completamente a costo zero tanto per i vecchi clienti quanto per i nuovi abbonati.

La strategia commerciale di Iliad si conferma del tutto opposta rispetto a quella di altri gestori, come TIM e Vodafone. Iliad, infatti, non prevede alcun genere di costo aggiuntivo per la navigazione di rete ad altissime velocità.

In base all’attuale scenario, il 5G di Iliad è già presente in ben 20 città del nostro Paese. Obiettivo del gestore per il proseguo dell’anno e per i mesi a venire è quello di ampliare la copertura, portando la tecnologia in ulteriori centri cittadini.