La società aerospaziale Bombardier afferma che il suo nuovo jet ha infranto la barriera del suono negli ultimi test.

Quasi vent’anni dopo la messa a terra del Concorde, il trasporto aereo supersonico potrebbe finalmente tornare. Almeno per i ricchi.

Il Global 8000 afferma di essere “il business jet appositamente costruito più veloce e a lungo raggio del mondo”

Nei test dell’anno scorso, il produttore canadese di aerei afferma che il jet “ha raggiunto ripetutamente velocità superiori a Mach 1.015“. Accompagnato da un aereo da caccia F/A-18 della NASA, i test hanno visto il Global 8000 raggiungere velocità che lo renderebbero il business jet più veloce al mondo e l’aereo non militare più veloce dai tempi del Concorde.

Sebbene la velocità operativa massima sia appena al di sotto della velocità del suono (a Mach 0,94), il presidente di Bombardier Éric Martel ha affermato che l’aereo è un punto di svolta per l’aviazione privata.

Una rivoluzione nel campo privato

“Oggi, Bombardier consolida ancora una volta la sua posizione di leader nell’aviazione d’affari con il nuovo membro della famiglia globale leader del settore”, ha affermato Martel.

L’aereo è l’unico “business jet” ad avere un’autonomia di 8000 miglia nautiche.

Le lussuose cabine a quattro scomparti sono dotate dei sedili Nuage “Zero Gravity” di Bombardier, progettati per affrontare viaggi a lungo raggio, vicini alla velocità del suono.

Le emissioni di carbonio durante i viaggi in jet privati, specialmente per quelli lunghi previsti fino a Perth a Londra, sono enormi. Tuttavia, l’azienda ha tentato di ridurre alcune delle emissioni dei motori gemelli GE Passport con carburante sostenibile per l’aviazione (SAF).

La dimostrazione supersonica è stata la prima imbarcazione dell’aviazione civile a volare in modo supersonico, alimentata da SAF.

Con la prima consegna prevista per il 2025, Bombardier afferma che il programma sta “progredendo secondo la pianificazione” e che molti dei nuovi miglioramenti ad alta velocità saranno disponibili per il retrofit su modelli più vecchi come il Global 7500.