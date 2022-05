Euronics mette la freccia agli sconti con una campagna promozionale che non sembra avere assolutamente rivali sul territorio nazionale, all’interno dell’attuale volantino si possono difatti scovare prodotti sempre più scontati, con riduzioni importanti sui prezzi originari di listino.

Tutti coloro che vorranno effettivamente ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti, devono comunque sapere che i prezzi sono attivi solo ed esclusivamente nei negozi fisici, poiché al giorno d’oggi non è possibile acquistare dal divano di casa propria. Le cifre indicate vanno comunque a comprendere tutto quanto avremmo sperato di vedere, parliamo quindi di garanzia di 24 mesi, ed anche la solita variante no brand, che prevede aggiornamenti tempestivi rilasciati direttamente dal produttore.

Euronics: le offerte sono tra le migliori del momento

Euronics, in questo caso per bocca del socio Euronics Dimo, ha recentemente rinnovato le proprie offerte, proponendo al pubblico italiano alcuni ottimi sconti, mirati su smartphone e prodotti di tecnologia. Dalla prima pagina arriva l’attacco diretto alla fascia media dei prodotti Samsung, con la possibilità di acquisto dell’eccellente Galaxy A52s, al prezzo finale di soli 299 euro.

Sfogliando le pagine però si apre un mondo intriso di sconti sempre più interessanti, con la possibilità di mettere le mani su Apple iPhone 13 a soli 969 euro, ma anche iPhone 12 a 799 euro, Galaxy Z Flip3 a soli 699 euro, ed una caterva di sconti legati alla fascia media. Qui saranno disponibili Galaxy A32, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11, Vivo Y21s, TCL 30+, Honor X7, Wiko Y62 Plus, Motorola E20, Realme C21, Realme GT Master Edition, Motorola Edge 30 o Vivo V21.