Il nuovo operatore virtuale Elimobile, ha recentemente lanciato il suo primo spot televisivo, avviando contestualmente la sua prima campagna pubblicitaria. I protagonisti dello spot sono Orietta Berti e Mattia Stanga.

Nei giorni scorsi, è stato pubblicato sui canali social di Elimobile il video del primo episodio degli spot pubblicitari. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Elimobile lancia il suo primo spot televisivo

Per i primi spot di Elimobile ci saranno diverse puntate in cui si raccontano episodi della vita quotidiana, attraverso delle gag fra i due testimonial. Gli spot avranno un “mood vintage“, con citazioni di film anni 70 e anni 80, cercando anche di ricordare il vecchio carosello degli anni 70. Il primo episodio è denominato “Stai tranqui” e vede Orietta Berti e Mattia Stanga insieme in un’automobile, che però si ferma per un guasto.

Uscendo dalla macchina Stanga esclama: “Orietta resteremo qua per sempre, non ci troverà nessuno”. Orietta Berti risponde affermando “Stai tranqui, io ho Elimobile”. A questo punto interviene la voce fuori campo che dice: “Passa a Elimobile, la compagnia telefonica tutta italiana che ti offre servizi unici e originali”. Nella scena finale Orietta Berti rivolgendosi a Mattia Stanga afferma “Ti devo proprio insegnare tutto eh?”, con quest’ultimo che risponde “tutto”. Da qui probabilmente continuerà il prossimo capitolo degli spot dell’operatore virtuale.

In seguito all’arrivo ufficiale sul mercato, Elimobile ha cominciato a promuoversi sempre di più sui social con vari post negli ultimi giorni. Nelle ultime ore sono stati postati anche i trailer di alcuni dei contenuti video disponibili su Elisium, come ad esempio la masterclass dello Chef Carlo Cracco denominata “History Chef”, che riguarda “dieci ricette esclusive ispirate ai piatti preferiti di alcuni personaggi che hanno fatto la storia”. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.