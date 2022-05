Una lunga serie di offerte molto speciali vi attende in questi giorni da Coop e Ipercoop, con la possibilità comunque di riuscire ad approfittare di un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative, ed anche la possibilità di mettere le mani su prodotti dalla qualità decisamente elevata.

Il volantino è pronto a far sognare i consumatori con un risparmio notevole, e sopratutto con la più ampia disponibilità sul territorio degli ultimi anni. A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso gli acquisti potranno essere completati anche recandosi sull’e-commerce, e ricevendo in cambio la spedizione a domicilio a titolo gratuito, solo però con un ordine del valore superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop: offerte dai prezzi sempre più bassi e convenienti

Sfogliando le pagine del volantino abbiamo la possibilità di conoscere da vicino quali sono a tutti gli effetti gli sconti più interessanti, più che altro legati alla fascia media della telefonia mobile. In particolare parliamo di smartphone disponibili sul mercato da poco più di un anno (in alcune occasioni), in vendita a meno di 500 euro; i modelli coinvolti sono quindi Galaxy S20 FE, Xiaomi Mi 10T, Galaxy A32 o anche Galaxy A52.

Sono presenti, se interessati, anche veri e propri top di gamma, in questo caso però i prezzi appaiono essere pericolosamente vicini ai listini del periodo, di conseguenza l’acquisto non è consigliato. I dettagli li trovate qui.