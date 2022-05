Il nuovo volantino Carrefour è assolutamente da primato, in quanto racchiude al proprio interno le migliori occasioni su cui gli utenti possono fare affidamento, nell’idea comunque di poter risparmiare al massimo, con il minimo sforzo.

Tutti coloro che vorranno effettivamente approfittare delle ottime riduzioni del volantino, devono comunque sapere essere possibile acquistare solo ed esclusivamente recandosi in un qualsiasi negozio in Italia, in quanto al giorno d’oggi i prezzi non sono bassi anche online sul sito ufficiale. In parallelo, ricordiamo comunque che tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire ogni difetto di fabbrica.

Carrefour: offerte e prezzi sempre più incredibili

Lo smartphone su cui affonda le proprie radici l’attuale campagna promozionale di Carrefour, è un modello che appartiene di diritto alla fascia bassa della telefonia mobile, ed è attualmente in vendita a soli 94,90 euro. Stiamo parlando di Xiaomi redmi 9A, un terminale caratterizzato da buone specifiche tecniche, che adesso vediamo nel dettaglio.

Prima di tutto presenta un display IPS LCD da 6,53 pollici, con risoluzione HD+, affiancato da un processore quad-core, nonché comunque 2GB di RAM e 64GB di memoria interna, una fotocamera discretamente performante, tutto però impreziosito dalla presenza di una batteria incredibile da ben 5000mAh, ottima per garantire una autonomia decisamene superiore alla media. L’acquisto, come anticipato del resto, è possibile solo ed esclusivamente nei negozi fisici, il prezzo non è attivo online sul sito.