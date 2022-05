Bennet raccoglie all’interno dell’ultimo volantino una campagna promozionale veramente assurda, e pronta a mettere un freno all’incredibile ascesa delle principali rivali del settore della rivendita di elettronica, con prezzi economici ed alla portata di tutti.

Coloro che vorranno effettivamente approfittare delle riduzioni, devono comunque sapere essere indispensabile recarsi fisicamente in negozio, poiché al giorno d’oggi gli sconti non sono stati attivati online sul sito ufficiale. La rateizzazione senza interessi, comunemente definita Tasso Zero, può essere richiesta al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Bennet: le offerte sono assurde e mai viste prima

All’interno del volantino Bennet si possono scovare ottime offerte ed occasioni da non perdere di vista, nonostante comunque si tratti a tutti gli effetti di un supermercato e non di un rivenditore di elettronica. Il modello più interessante dell’intera selezione è sicuramente Apple iPhone 13, l’ultimo top di gamma dell’azienda di Cupertino, può essere acquistato, nella variante con 128GB di memoria interna, alla modica cifra di 789 euro. Sempre restando in seno all’azienda di Cupertino, la scelta potrebbe ricadere sull’Apple iPhone 11, disponibile invece a 549 euro.

Non mancano ad ogni modo smartphone più economici, legati ad esempio al mondo Android, come Xiaomi Redmi 9AT a 99 euro, o anche un buonissimo Galaxy A12, il cui prezzo finale si ferma sui 169 euro. Il volantino discusso nel nostro articolo può essere scoperto direttamente a questo link, in modo da scoprire quali sono i prezzi più bassi.