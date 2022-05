Dopo i tantissimi rumors susseguitisi nei giorni precedenti ora è arrivata l’ufficialità totale, Xiaomi ha finalmente mostrato al mondo il suo nuovo Mi Band 7, la settima versione del tanto amato fitness tracker che fin dall’inizio ha conquistato il mondo grazie ai propri sensori ben strutturati e al proprio prezzo decisamente competitivo che lo ha reso un must per chi cerca qualcosa per monitorare il proprio sport.

Ecco dunque che dopo le info trapelate in rete le scorsa settimana Xiaomi ha tolto ogni dubbio passando alla presentazione ufficiale, Mi Band 7 è realtà e le caratteristiche tecniche mostrano un passo in avanti decisamente importante rispetto a Mi Band 6, vediamole insieme.

Completo e performante

Il nuovo fitness tracker mostra un evidente avanzamento in tutto rispetto al predecessore, ecco le specifiche tecniche ufficiali: