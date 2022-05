Un volantino davvero convincente vi attende in questi giorni direttamente da Unieuro, all’interno dell’attuale campagna promozionale gli utenti si ritrovano a poter approfittare di occasioni e di prodotti dai prezzi decisamente concorrenziali, in modo da garantire al consumatore finale l’accesso ad una serie di soluzioni praticamente mai viste prima d’ora.

Il risparmio è notevole, come anche l’accessibilità sul territorio nazionale, poiché gli acquisti, come al solito del resto parlando di Unieuro, risultano essere effettuabili da chiunque vorrà recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, oppure sul sito ufficiale dell’azienda stessa. E’ bene ricordare, infatti, che i prodotti potranno essere ricevuti gratuitamente presso il domicilio, nel momento in cui la spesa finale dovesse superare i 49 euro di spesa effettivi.

Unieuro: le offerte sono assurde e molto intriganti

Spese pazze da Unieuro con il volantino che non vuole avere rivali sul territorio, sebbene sia ufficialmente in scadenza; sfogliando le pagine dell’ottima campagna, notiamo la presenza di numerosi top di gamma, i cui prezzi sono più o meno interessanti. Prima di tutto è possibile acquistare l’ultimo Galaxy S22 Ultra, pagandolo 1279 euro, ma più allettante è la proposta di 499 euro per l’eccellente (e recente) Galaxy S21 FE, nonché comunque il duo Oppo reno6 Pro e Find X5 Lite, disponibili rispettivamente a 599 e 469 euro.

Riducendo le aspettative generali, le scelte si ampliano non poco, spaziando tra Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Honor X7, Vivo Y33s, Oppo A16s, Oppo A74 o anche Galaxy A22, tutti comunque a meno di 300 euro.