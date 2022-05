Il volantino lanciato in questi giorni da Trony, promette a tutti gli effetti un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, garantendo ad ogni consumatore la possibilità di conoscere da vicino nuovi prodotti di ottimo livello, senza doverli pagare cifre troppo elevate.

Il risparmio è importantissimo per la maggior parte dei consumatori che decideranno di avvicinarsi al mondo di Trony, in quanto comunque gli acquisti sono effettuabili a costo zero, inteso come aggiuntivo rispetto al listino, in ogni singolo negozio in Italia. I prezzi non sono uguali sul sito ufficiale, e prevedono comunque la garanzia di 24 mesi, che garantisce la riparazione gratuita per ogni singolo difetto di fabbrica.

Trony fuori di testa: questi sconti sono da impazzire

A seguire l’ottimo Prendi 2 Paghi 1 delle scorse settimane, Trony ha deciso di rilanciare la sfida alle rivali del settore con il cosiddetto Sconto IVA, ovvero la possibilità di ricevere una riduzione immediata del 18,03%, a prescindere dalla categoria o dalla tipologia della merce effettivamente acquistata. Quanto scritto verrà attivato nell’esatto istante dell’emissione dello scontrino, non verranno emessi rimborsi o buoni sconto postumi.

Lo sconto, è importante ricordarlo, non corrisponde al 22% per un semplice motivo; quando viene applicata l’IVA, il valore iniziale è più basso del prezzo che vediamo sul cartellino, di conseguenza nel momento in cui viene scorporata, la sua incidenza su quest’ultimo sarà inferiore. Gli acquisti, come anticipato, possono essere completati solo ed esclusivamente in negozio, il volantino lo trovate qui.