Nel corso di questo 2022, i costi sono aumentati in tutti i settori dell’economia. Gli aumenti dei prezzi hanno riguardato le materie prime, così come i carburanti, sino a toccare ora anche il campo della telefonia. In particolare, nel corso di queste settimane, TIM ha proposto una serie di rimodulazioni per i suoi abbonati.

TIM, il costo extra di 2 euro su queste tariffe per l’inizio del 2022

Le tariffe interessate dal cambio di costo per i clienti di TIM sono le seguenti: Supreme, Five IperGo e Iron. Le offerte rappresentano quelle ex iniziative low cost dedicate alla portabilità del numero da altro operatore.

A tal proposito, molti clienti di TIM che hanno attivato in passato queste promozioni low cost si troveranno a pagare sino a 2 euro in più ogni mese. In controtendenza rispetto ad altri operatori, TIM garantisce però ai suoi abbonati alcune compensazione. Gli utenti, ad esempio, potranno beneficiare di 20 Giga per la connessione di rete. Questa quota sarà attivata in automatico sul profilo di tutti gli utenti interessati e non richiede alcun tipo di attivazione. La quota inoltre si aggiungere ai Giga già presenti sul profilo ricaricabile di ogni singolo utente.

Le rimodulazioni di TIM sono legate solo ed esclusivamente ai vecchi clienti. Per tutti i nuovi clienti, invece, il gestore propone costi bloccati almeno per il primo semestre di abbonamento. Nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM, quindi, il provider si impegna a non applicare rimodulazioni né per i costi di rinnovo mensile né per le soglie di consumo.