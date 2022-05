Le truffe sono sempre all’ordine del giorno per gli utenti di Postepay. Ancora in queste settimane, tutti i possessori di una carta di credito ricaricabile di Poste Italiane sono vittime dei numerosi tentativi di phishing da parte dei malintenzionati del web.

Postepay, i finti messaggi degli accrediti per rubare soldi

I clienti di Postepay devono prestare un’attenzione particolare a tutti quei messaggi in cui si promuovono finti accrediti sui conti. Nella maggior parte delle circostanza gli hacker propongono al pubblico messaggi del tipo: “Movimento in entrata sul tuo conto Postepay. Clicca qui per i dettagli”.

Con la scusa di accrediti, talvolta anche superiori alla somma di 1000 euro, gli utenti di Postepay vengono invitati a cliccare su una serie di link in allegato. Ovviamente i link si trasformano in una serie di truffe a danno degli stessi utenti.

Le conseguenze per coloro che cliccano su questi messaggi sono potenzialmente numerose. I malintenzionati della rete infatti proprio attraverso questi link potrebbero accedere ai dati riservati del pubblico. Sempre in queste circostanze, gli hacker potrebbero anche prendere il pieno possesso delle credenziali home banking.

Laddove gli utenti si trovassero gioco forza a condividere le credenziali per l’home banking, ci sarebbero importanti rischi legati ai propri risparmi presenti sulla Postepay. Già tante persone in passato hanno segnalato questi casi critici con fondi persi nel giro di pochi minuti.

In caso di contenuti e messaggi sospetti, gli utenti devono comunicare con il servizio assistenza di Poste Italiane via call center o anche attraverso i canali mail.