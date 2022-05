L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta denominata Casa Web fino alla fine del mese di luglio 2022. Più precisamente fino al giorno 27 luglio 2022.

Come sempre, Casa Web può essere sottoscritta dal sito ufficiale di PosteMobile, accedendo alla pagina dedicata e scegliendo se acquistare online o con ricontatto telefonico. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile proroga Casa Web fino al 27 luglio 2022

L’offerta in questione comprende internet illimitato con modem Wi-Fi trasportabile al costo di 19,90 euro al mese. Il servizio internet incluso con l’offerta Casa Web viene erogato tramite rete radiomobile, esclusivamente per il territorio nazionale. Insieme al modem Wi-Fi, fornito in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale, al cliente viene fornita infatti una SIM dati già inserita all’interno del dispositivo.

La SIM in questione, come anche specifica l’operatore sul proprio sito internet, non è abilitata né al traffico voce né all’invio di SMS. Per quanto riguarda la velocità di navigazione, attraverso la rete Vodafone i clienti PosteMobile possono navigare in 2G, 4G e 4G+, con fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Si ricorda sempre che in caso di recesso dall’offerta, il modem Wi-Fi deve essere restituito entro un periodo massimo di 60 giorni, a propria cura e spese. Il contributo di attivazione, addebitato nella fattura del secondo mese, risulta pari a 29 euro. Per la spedizione del modem, invece, non è previsto alcun costo. Per scoprire maggiori dettagli o altre offerte, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore.