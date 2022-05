Peugeot e i motivi per non comprare queste auto secondo gli automobilisti

Tra tutte le case automobilistiche che stanno facendo del loro meglio per andare avanti con l’evoluzione e per migliorare dal punto di vista dell’elettrificazione, si distingue particolarmente Peugeot. Il colosso francese che si occupa di automobili avrebbe prodotto una nuova generazione di auto proprio ultimamente, portando gli utenti ad esaltarne le caratteristiche.

Tra le più vendute ce ne sono diversi esemplari, i quali però non sarebbero esenti da alcune problematiche a detta degli automobilisti. Chiamerebbero infatti a verificarsi dei problemi ricorrenti che vanno a colpire soprattutto gli interni. Proprio per questo gli acquirenti delle auto di Peugeot avrebbero dichiarato di aver ricevuto diversi richiami in concessionaria da parte dell’assistenza. La situazione dunque non sarebbe assolutamente comoda per gli acquirenti.

Peugeot: ecco tutti i problemi che ha manifestato la Peugeot 2008 dopo l’acquisto

Nessuno avrebbe mai pensato che un’auto molto interessante anche secondo la critica come la nuova Peugeot 2008, avrebbe presentato guasti e difetti molto fastidiosi. Scrutando quelli che sono i forum di Peugeot, sono davvero tante le persone che si lamentano in merito a problematiche come vibrazioni all’interno dell’abitacolo e il problema della condensa all’interno dei fari.

Non passa in osservato poi anche il problema ai cerchi in lega, i quali sarebbero soggetti alla classica perdita di trasparente. Qualcuno avrebbe lamentato anche scarsa connettività con smartphone di Apple o magari problematiche sulla rotella del volume in prossimità del volante. E inoltre sembra che ha più di una persona sia capitato che nella riapertura, la Peugeot 2008 abbia dimenticato di aprire gli specchietti.