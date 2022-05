I contenuti originali che possiamo trovare sulla piattaforma sono sempre di più e iniziano ad essere meno popolosi quelli non originali. A giugno vedremo delle importanti novità e alcuni “pezzi da 90” che torneranno sui teleschermi. Eccoli di seguito suddivisi per ordine di arrivo sulla piattaforma.

Netflix , anche per giugno 2022 , ha deciso di aggiornare il catalogo con delle interessanti novità. Infatti, il servizio di streaming , ogni mese ha voglia di rinnovare la sua già vasta scelta di prodotti.

È la sezione serie TV a prendersi la maggior parte degli applausi, essendo che si troverà ad ospitare un numero di novità decisamente più ampio.

Tra i nomi più importanti ci sono: lo spin-off coreano de La Casa di Carta, Man Vs Bee con Rowan Atkinson, la terza stagione di The Umbrella Academy e, infine, la sesta stagione di Peaky Blinders.

Borgen – Potere E Gloria (stagione 1) -Giovedì 2

Ambizione (stagione 1) – Venerdì 3

Surviving Summer – Un’estate Travolgente (stagione 1) – Venerdì 3

Due Estati (stagione 1) – Venerdì 3

Madre Perfetta (stagione 1) – Venerdì 3

Green Mothers’ Club (stagione 1) – Venerdì 3

Il Diario Della Mia Liberta’ (stagione 1) – Lunedì 6

Sarò Mamma (stagione 1) – Mercoledì 8

Peaky Blinders (stagione 6) – Venerdì 10

La Casa Di Carta: Corea (stagione 1) – Venerdì 24

Man Vs Bee (stagione 1) – Venerdì 24

Su Netflix anche nuovi film di produzione originale

Oltre alle serie TV, Netflix ha deciso di non annoiarci anche per quanto riguarda i film di produzione originale. Ecco i titoli che arriveranno a giugno, sempre suddivisi per ordine di arrivo sulla piattaforma: