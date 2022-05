Iliad mette tutti gli utenti alla scelta anche sul fronte della telefonia fissa. Dopo aver lanciato le migliori ricaricabili per quanto concerne la telefonia mobile, il gestore francese ha deciso di investire ingenti risorse anche per lo sviluppo della Fibra ottica.

Iliad, costi, consumi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Dopo mesi di attesa, finalmente durante questa stagione primaverile, gli abbonati di Iliad hanno la possibilità di accedere alle offerte legate alla Fibra ottica. Come le ricaricabili per la telefonia fissa, anche in questo caso, gli utenti potranno contare sulla massima convenienza. Il gestore francese, infatti, conferma i più bassi di sempre con i consumi quasi illimitati.

La tariffa migliore sotto questo punto di vista è la Iliad Box. Iliad propone agli abbonati un prezzo mensile dal valore di 15,99 euro ogni mese. Gli utenti nel ticket dei consumi potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, senza scatto alla risposta ed anche verso l’estero. La connessione internet sarà illimitata e sino a 4 Gbps.

Il costo mensile di 15,99 euro è valido per valido per coloro che hanno attivato in maniera contestuale una promozione per la telefonia mobile. In caso di mancata ricaricabile, il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta per la Fibra ottica sarà di 23,99 euro al mese.

Sia nella prima circostanza tariffaria, sia nella seconda, gli utenti dovranno aggiungere un contributo una tantum di attivazione pari a 39,99 euro. La spesa per l’attivazione della rete è indipendente dal costo mensile dell’offerta in abbonamento Iliad Box.