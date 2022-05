I nuovi sconti racchiusi all’interno del volantino Euronics, puntano in tutti i modi a spingere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, offrendo nel contempo un risparmio importante, a prescindere dalla categoria merceologica o dalla tipologia di prodotto selezionata.

La campagna promozionale convince con una serie di ottime riduzioni, pensate proprio per garantire la più alta accessibilità sul territorio nazionale, con pochissime differenze in relazione al socio di appartenenza, ed anche comunque una buona varietà di scelta in termini di modelli inclusi. Gli acquisti, come anticipato, possono essere completati solo ed esclusivamente nei negozi fisici.

Euronics è inarrestabile: svelati nuovi sconti speciali

Risparmiare con Euronics non è mai stato così facile, grazie sopratutto all’ultimo volantino lanciato dal socio Euronics Dimo, ed ufficialmente disponibile solo nei suoi negozi. All’interno si possono scovare ottime occasioni legate agli smartphone più performanti ed in voga dell’ultimo periodo, quali sono Apple iPhone 13 e iPhone 12, rispettivamente in vendita a 969 e 799 euro, per scendere poi verso il foldable più richiesto, il Galaxy Z Flip3, il cui prezzo non va oltre i 699 euro.

Coloro che invece vorranno risparmiare il più possibile, eventualmente spendendo non più di 400 euro, potranno decidere di acquistare Vivo Y21s, Motorola Edge 30, Realme GT Master Edition, Realme C21, Honor X7, TCL 30+, Vivo Y21s, Vivo V21 o l’accoppiata Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 11, solamente per citarne alcuni. Per conoscere tutti i dettagli dell’ottimo volantino, raccomandiamo comunque di collegarvi al sito ufficiale dell’azienda.