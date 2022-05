Esselunga raccoglie all’interno di un volantino davvero molto interessante, le nuove offerte legate al mondo della tecnologia, pensate appositamente per gli utenti che sono alla ricerca delle perfette occasioni per risparmiare, a prescindere dalla categoria merceologica o dalla fascia di prezzo di appartenenza.

Coloro che vorranno avvicinarsi ed approfittare dell’ottimo volantino, devono comunque sapere essere possibile acquistare solo ed esclusivamente nei negozi fisici in Italia, poiché al giorno d’oggi non è possibile fruire delle medesime riduzioni tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa. Inoltre, coloro che acquisteranno, potranno anche godere della più classica garanzia legale della durata di 24 mesi.

Esselunga: gli sconti sono davvero intriganti

Una nuova offerta tech sempre molto interessante si staglia all’orizzonte da Esselunga, in questi giorni arrivano nuovi sconti specialissimi, con la possibilità di acquistare un eccellente Oppo A54s, dietro il pagamento di un contributo poi così non elevato, in quanto basteranno solamente 169 euro per l’acquisto definitivo.

Il modello in questione è commercializzato nella variante con 128GB di memoria interna, display da 6,5 pollici con risoluzione HD+, sistema operativo Android 11 con personalizzazione grafica Color oS11, ma anche tripla fotocamera posteriore, certificazione IPX4, lettore delle impronte sul lato, nonché una splendida batteria da oltre 5000mAh, per una autonomia che supera di gran lunga tutte le dirette concorrenti.

Il prodotto viene distribuiti solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, salvo esaurimento anticipato delle scorte. I dettagli del volantino li potete trovare in esclusiva assoluta sul sito ufficiale.