La piattaforma di streaming Disney+ si appresta a portare nel proprio catalogo tanti nuovi contenuti. Tra questi, molti saranno dedicati al mondo Marvel e dei supereroi. Vediamo qui di seguito in particolare tutti i titoli che arriveranno ufficialmente a giugno 2022.

Disney+: ecco i titoli che arriveranno in veste ufficiale sulla piattaforma a giugno

Disney+ aggiungerà molto presto nuovi contenuti multimediali al proprio catalogo. Come già accennato, molti di questi saranno dedicati al mondo dei supereroi. Tra questi, ricordiamo in primis il fil Doctor Strange Nel Multiverso della Follia, che arriverà ufficialmente sulla piattaforma il prossimo 22 giugno 2022. Ricordiamo poi la serie tv MS. Marvel.

Vi ricordiamo comunque che anche le altre piattaforme di streaming si stanno preparando per portare nuovi contenuti multimediali a giugno. Su SKy, ad esempio, arriveranno diversi film, tra cui L’uomo nel buio – Man in the Dark e Il giro del mondo in 80 giorni,

Serie tv in arrivo a giugno

1 giugno:

ABBOTT ELEMENTARY – stagione 1

MIXED-ISH, prime due stagioni

STAR – stagione 3

AMERICAN DAD – stagione 16

2 giugno

THE ORVILLE – NEW HORIZONS – stagione 3

8 giugno

MS. MARVEL

THIS IS US, prime cinque stagioni

POSE, prime due stagioni

15 giugno

LOVE, VICTOR – stagione 3

SNOWFALL – stagione 5

WHEN WE RISE

22 giugno

THE FOSTERS, prime cinque stagioni

I GRIFFIN – stagione 19

28 giugno

ONLY MURDERS IN THE BUILDING – stagione 2

29 giugno

ATLANTA – stagione 3

BAYMAX!

MAKING HISTORY

GOOD TROUBLE, prime due stagioni

BLACK-ISH – stagione 8

DAREDEVIL

JESSICA JONES

IRON FIST

PUNISHER

LUKE CAGE

THE DEFENDERS

Film in arrivo a giugno su Disney+

3 giugno

HOLLYWOOD STARGIRL

13 giugno

FIRE ISLAND

22 giugno

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA

HAVE YOU SEEN THIS MAN? (docuserie)

24 giugno