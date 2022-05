Sono ormai talmente tanti i gestori che si contendono il titolo di migliore sul territorio italiano, che c’è l’imbarazzo della scelta. Prima era complicato lasciare il proprio provider di appartenenza una volta abituati, visto che le infrastrutture non erano così diffuse sull’intero territorio italiano. Oggi è tutto totalmente diverso, con tanti gestori, soprattutto i virtuali, che stanno riuscendo ad avere un’ottima resa.

CoopVoce sta infatti continuando a battere la concorrenza con le sue offerte Evolution, quelle ancora disponibili sul sito ufficiale per pochi euro mensili.

Stiamo parlando di soluzioni tanto famose e molto diverse tra loro ma che incarnano l’essenza del noto provider virtuale che oggi domina senza problemi.

CoopVoce super la concorrenza a colpi di promo Evolution: ecco quali sono le migliori in assoluto

Quelle in basso sono le offerte attualmente disponibili, le quali dureranno per sempre una volta sottoscritte. Ricordiamo infatti che le promo di CoopVoce non sono soggette ad alcun tipo di rimodulazione:

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

