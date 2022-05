Asteroide contro la Terra: mettetevi ai ripari, l'ospite indesiderato arriverà oggi!

Se “il meglio deve ancora venire”, il corpo celeste in arrivo sul nostro pianeta non conosce il detto. Proprio così, perché tra pochissimo accadrà qualcosa di affascinante quanto terrificante. Stiamo parlando dell’asteroide contro la Terra che si paleserà esattamente oggi. È grande 37 volte il Colosseo e rimarrà impresso nella nostra mente.

Asteroide contro la Terra: cosa sta per accadere?

La Nasa lo ha catalogato come “potenzialmente pericoloso“, in realtà però non vi è alcun rischio per la Terra. Si tratta di (7335) 1989 JA, ovvero l’asteroide più grande del 2022, eppure sarà “innocuo”, almeno per noi…

Le sue dimensioni raggiungono 1,8 km di diametro andando dunque ben oltre quelle del 99% degli altri asteroidi tenuti sotto osservazione dalla Nasa e che non rischiano di colpire la Terra. Per intenderci, avete presente la grandezza del Colosseo? Ecco, il 7335 è ben 6 Tour Eiffel messe una sopra l’altra. L’Esa, Agenzia Spaziale Europea, però sostiene che il reale diametro sia di “soli” 932 metri, ovvero la metà della precedente stima. Ad ogni modo rimane un “oggetto potenzialmente pericoloso”.

Detto questo, mancano poche ore all’evento asteroide contro la terra. Il corpo celeste si presenterà alle 16.26 di oggi. Sfreccerà alla velocità di 76.000 chilometri orari, dopodiché ripasserà tra 3 anni, dunque nel 2055. Non possiamo di certo farci sfuggire un’occasione simile!

Come si può guardare questo enorme asteroide? Agli amanti dell’astronomia in possesso di un buon telescopio, suggeriamo di osservare nei pressi della costellazione dell’Auriga verso le ore serali, quando l’oggetto sarà visibile sull’orizzonte nordoccidentale. Per chi invece non ne fosse dotato, sarà disponibile un’apposita diretta streaming sul sito ufficiale del Virtual Telescope Project. Il sito, condotto dall’astrofisico italiano Gianluca Masi, proporrà ben due dirette, una dal Cile e l’altra dall’Australia.