Xiaomi ha rilasciato i tablet della serie Pad 5 nel mercato cinese l’anno scorso e ora hanno fatto il loro debutto in India. L’azienda si sta ora preparando a rilasciare i suoi modelli successori in Cina nei prossimi mesi.

Secondo i report più recenti, il prossimo tablet Xiaomi Pad 6 uscirà in Cina ad agosto di quest’anno. Al momento non sono disponibili informazioni sulla data di debutto o di vendita specifica del dispositivo. Un’altra fonte di Mukul Sharma afferma che Xiaomi ha iniziato a testare il prossimo Xiaomi Pad 6 con il numero di modello 22081283G in Europa e che il tablet potrebbe essere rilasciato entro la fine di luglio o l’inizio di agosto.

Xiaomi Pad 6 dovrebbe arrivare quest’estate

Il prossimo Xiaomi Mi Pad 6 sarebbe stato avvistato con il numero di modello 22081283G presso il centro di certificazione CEE (L83). Secondo quanto riportato, è stato avvistato anche un altro tablet Redmi con il modello L81A. Si dice che Xiaomi e Redmi si stiano preparando a debuttare sul mercato con almeno quattro nuovi tablet: L81, L81A, L82 e L83. Uno di questi sarà il dispositivo Redmi, mentre gli altri tre potrebbero essere varianti Xiaomi Pad 6.

Secondo il rapporto, la società scambierà le CPU e la serie Xiaomi Pad 6 sarà alimentata da chipset MediaTek anziché da processori della serie Qualcomm Snapdragon come i suoi predecessori. Al momento, si sa poco di questi futuri tablet di Xiaomi e Redmi, ma prevediamo di saperne di più nelle prossime settimane e mesi, poiché i prodotti dovrebbero essere rilasciati tra pochi mesi.