Alcuni ex clienti Vodafone selezionati potranno attivare un’offerta di rete mobile con un enorme quantitativo di giga per navigare. Si tratta in particolare della promo denominata Vodafone Special 100 Digital Edition che include ogni mese 100 GB di traffico dati per navigare ad un costo piuttosto basso e contenuto. Ecco cosa ha da offrire.

Torna in Vodafone con l’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition

Ancora una volta il noto operatore telefonico rosso sta proponendo ad alcuni suoi ex cliente l’offerta winback denominata Vodafone Special 100 Digital Edition. Questa volta, quest’ultima viene proposta a soli 6,99 euro al mese. In particolare, l’offerta comprende ogni mese ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e anche SMS senza limiti verso tutti.

Il costo per il rinnovo mensile, come già detto, è di 6,99 euro e viene scalato direttamente dal proprio credito residuo. Bisogna poi contare il costo di attivazione pari soltanto a 1 centesimo. L’operatore telefonico Vodafone ha invitato i suoi ex clienti ad attivare l’offerta in questione tramite una campagna SMS promozionale. Ecco qui di seguito l’SMS inviato dall’operatore.

“Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati, verso tutti a 6,99 euro al mese. Costo SIM gratis e attivazione 0.01 euro! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663. Per attivare vai nei nostri negozi entro il XX/XX.”

Si tratta comunque di un’offerta personalizzata e, per questo motivo, il costo mensile e la data di scadenza per attivare l’offerta potrebbero essere differenti da ex cliente a ex cliente.