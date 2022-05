Opel e tutti i difetti di quest'auto: la vettura che fa imbestialire gli automobilisti

L’obiettivo primario delle case produttrici di auto in questo momento è quello di arrivare quanto prima possibile al traguardo principale che è la riduzione delle emissioni quasi totale. Proprio per questo si sta procedendo a grandi tratti verso la cosiddetta elettrificazione, la quale sta ormai pervadendo la mente anche degli acquirenti. Una delle case più attive secondo questa soluzione è sicuramente Opel, che però avrebbe visto alcuni automobilisti non preferire le sue auto per alcuni motivi.

Secondo quanto riportato infatti ci sarebbero dei problemi che avrebbero attanagliato le auto della casa produttrice tedesca. Tante di queste infatti, pur essendo nuove, presenterebbero già tantissimi problemi secondo il parere di alcuni utenti che le avrebbero acquistate. Di certo non possiamo confermare visto che la casa produttrice ancora deve concederci un’auto in prova, ma ci basiamo su quelle che sono le testimonianze dirette.

Opel: questi sono i problemi che il marchio tedesco sta registrando sulla sua Crossland

Proprio il modello Crossland di Opel, starebbe presentando dei problemi per quanto riguarda l’elettronica, i quali a detta dell’assistenza si risolverebbero con una pulizia dei connettori.

Non finisce però qui, visto che le persone che hanno acquistato l’auto di Opel hanno riferito di udire dall’abitacolo numerosi rumori e scricchiolii. Un fastidio davvero insopportabile secondo gli utenti sarebbe quello del fruscio del vento a velocità sostenuta. I richiami ufficiali sono arrivati, riguardando però altri problemi come il serraggio delle ruote o magari il serraggio della pompa della benzina. Inoltre anche alcuni problemi di centralina sono stati risolti con una riprogrammazione.