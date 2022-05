Il Motorola Razr 3 si farà. Il suo arrivo è ormai confermato e un breve video apparso in rete in queste ultime ore offre ulteriori conferme riguardo gli aggiornamenti apportati rispetto ai modelli precedenti.

Il noto leaker Evan Glass ha condiviso una GIF che svela il design dello smartphone e mostra, soprattutto, i due display che vanno a costituire il top gamma.

Motorola Razr 3: ecco tutte le informazioni trapelate in rete!

A differenza dei due modelli rilasciati in precedenza, il nuovo top di gamma presenta alcune novità interessanti.A differenza dei due modelli rilasciati in precedenza, il nuovo top di gamma presenta alcune novità interessanti. Il dettaglio più evidente riguarda la parte inferiore dello smartphone, che non presenta alcun bordo evidente. La parte frontale, dotata di un display da 6,7 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz, sembra essere stata aggiornata con l‘eliminazione del notch e il ricorso a un foro centrale che fa da sede a un sensore fotografico da 32 megapixel. Sul retro si fa spazio un modulo fotografico a due sensori: un sensore principale da 50 megapixel sarà accompagnato da un ulteriore sensore da 13 megapixel.

Non mancherà un sensore dedicato al riconoscimento delle impronte digitali, che sarà collocato su uno dei lati del dispositivo. Al suo interno il Motorola Razr 3 ospiterà un processore di ultima generazione. Stando alle voci emerse, avremo infatti un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 +.

La data di lancio dello smartphone non è ancora nota. L’azienda potrebbe procedere in tempi brevi con il rilascio del suo top di gamma e annunciare la data dell’evento di presentazione tra sole poche settimane. Soltanto l’attesa potrà offrire conferme a riguardo!