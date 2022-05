Monete rare: quella da 2 euro dedicata ai medici in prima linea vale oro

Sono passati due anni dall’inizio della grande emergenza provocata dall’arrivo del Coronavirus. In questo lunghissimo periodo ne sono successe di cotte e di crude, molte persone hanno perso la vita e un gran numero di medici si sono visti h24 protagonisti della prima linea. Per questa ragione è nata la valuta dei 2 euro Covid, in onore di una parte di vita tanto difficile. Scopriamo insieme quanto valgono le new entry delle monete rare.

Monete rare: quanto valgono? La 2 euro Covid sono un “omaggio” allo staff medico del nostro paese che ha dovuto resistere ad un lungo periodo di emergenza sanitaria mettendo in pericolo la propria vita. Sul sito del Ministero si può leggere: “La moneta, il cui soggetto è stato scelto dalla Commissione tecnico-artistica composta da rappresentanti del MEF, della Zecca italiana e da Maestri d’arte, ricorda e rende omaggio allo sforzo e all’impegno profuso da tutto il personale sanitario al servizio del Paese nell’anno segnato dalla pandemia da COVID-19. Opera dell’artista incisore della Zecca italiana, Claudia Momoni, che ne ha curato la progettazione e la creazione, raffigura sul dritto un uomo e una donna in abbigliamento sanitario, con mascherine, stetoscopio e cartellina medica, rappresentativi dei medici e degli infermieri impegnati in prima linea nella lotta contro il COVID-19. La moneta, bimetallica (bronzital e cupronichel), dal valore nominale di 2 euro, realizzata in due versioni proof e fior di conio, con una tiratura rispettivamente di 7 mila e 12 mila pezzi, è disponibile anche sul portale shop.ipzs.it e nel Catalogo della Collezione Numismatica 2021“. Valore dei 2 Euro Covid Sul sito ufficiale della Zecca di Stato, questa moneta è in vendita assieme ad una confezione comprensiva di una speciale card al prezzo di 10 €. Ma data la rarità di questi esemplari, il valore potrebbe aumentare da un momento all’altro salendo fin sopra le stelle.