L’operatore virtuale Fastweb in questo periodo, sta regalando l’assicurazione Assistenza Casa di Quixa, ad alcuni utenti che attivano determinate offerte come Casa e Casa Plus.

L’assicurazione in oggetto è valida per richiedere professionisti specifici in caso di danni o imprevisti all’interno della propria abitazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb regala l’assicurazione Assistenza Casa di Quixa

Come indicato nel regolamento ufficiale, per i nuovi clienti che non hanno ancora attivato una delle offerte promozionate, è possibile scegliere se partecipare all’iniziativa tramite call center o direttamente dal sito ufficiale di Fastweb. Per quanto riguarda invece i già clienti che hanno già attiva un’offerta diversa da quelle promozionate, in questo caso per ottenere il premio è necessario effettuare un cambio piano, sottoscrivendo una delle due offerte in promo e aderendo all’iniziativa.

Con l’offerta Fastweb Casa, i clienti ottengono connessione illimitata in tecnologia FTTH, FTTC e ADSL, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e modem NeXXt incluso, il tutto al prezzo di 28,95 euro al mese a tempo indeterminato. Attivando invece Fastweb Casa Plus, oltre a connessione, chiamate e modem, è possibile ricevere anche fino a due Booster (ripetitori Wi-Fi con Alexa) e il servizio Assistenza Plus, in questo caso al prezzo di 35,95 euro al mese a tempo indeterminato.

Con l’offerta Fastweb Casa, l’operazione a premi rimane valida ancora per poco, ovvero fino al 31 Maggio 2022 salvo cambiamenti. Con Fastweb Casa Plus invece, per aderire all’iniziativa e ottenere l’assicurazione Assistenza Casa si ha tempo fino al 26 Aprile 2023, salvo cambiamenti. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.