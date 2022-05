Un insieme di offerte veramente strepitose vi attende in questi giorni direttamente da Esselunga, con anche la possibilità di fruire di un elenco aggiornato con le migliori riduzioni, applicate direttamente sugli smartphone di ultima generazione.

Il volantino non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, poiché risulta essere fruibile in esclusiva nei singoli negozi in Italia, con anche la possibilità di approfittare di ottime riduzioni sotto ogni punto di vista; è infatti importante ricordare che tutti i prodotti sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, tra cui la garanzia di 24 mesi ed il no brand.

Esselunga: offerte a non finire per tutti gli utenti

Ultima chance per approfittare di uno dei volantini più interessanti e pazzi del periodo corrente, all’interno della più classica offerta tech, infatti, è possibile trovare un tablet Apple dal retrogusto incredibile, stiamo ovviamente parlando di Apple iPad 9, disponibile nella variante solo WiFi con 64GB di memoria interna.

Il prodotto viene distribuito alla modica cifra di 325 euro, con alle spalle la solita garanzia di 24 mesi, ed anche la sua variante no brand. Le specifiche tecniche ne permettono di conoscere in maniera approfondita le prestazioni offerte, ricordando infatti disporre di un ampio display da 10.2 pollici di diagonale, passando per un processore A13 Bionic, ma anche una fotocamera frontale da 12 megapixel, nonché posteriore da 8 megapixel. L’acquisto, se interessati, potrà essere completato solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non online sul sito.