Energia illimitata: come ottenerla gratis con la favola del motore elettromagnetico

Uno dei più grandi problemi è quello di produrre energia in maniera sostenibile, senza esaurire le risorse che l’umanità ha a disposizione. Purtroppo sono ancora tanti gli interrogativi che ruotano intorno a questo punto focale, il quale secondo diverse teorie potrebbe essere risolto molto semplicemente.

Ribadiamo e confermiamo che non esiste alcun modo per generare energia illimitata gratis, per cui se state leggendo questo articolo perché credete di aver trovato la soluzione, vi state sbagliando di grosso. Il concetto di energia illimitata infatti non esiste, proprio perché non è possibile crearla. Bisogna quindi basarsi sulle fonti che al giorno d’oggi sono sulla terra, o magari su tutti quei sistemi a cui l’evoluzione ci ha abituati, come i pannelli solari o magari le turbine eoliche.

Energia illimitata per tutti con un motore elettromagnetico: ecco la favola che interessa a tutti

L’energia elettromagnetica può essere generata in diversi modi, ma bisogna sapere che non può creare energia senza limiti. Il tutto tramite un motore elettromagnetico che sarebbe in grado tramite il proprio movimento rotatorio con corrente alternata e corrente continua di generare molto più di quello che si crede.

Nel momento in cui infatti la corrente alternata dovesse andare a subire una qualsiasi variazione, il campo magnetico all’interno di un elettromagnete alimentato dalla stessa corrente alternata andrà a continuare ad invertirsi. Quindi questo è il modo per cui avverrà un costante e continuo ribaltamento che permetterà ai poli del elettromagnete di variare quella che è la loro posizione più volte per ogni secondo.