In questi giorni, Dyson si sta espandendo in un numero crescente di categorie di prodotti non convenzionali, come le cuffie con cancellazione del rumore chiamate Zone che soffiano aria pulita in faccia. Ora, è emerso che la società ha un intero dipartimento che ha lavorato di nascosto allo sviluppo di prototipi di robot in grado di svolgere compiti domestici.

Il produttore non ha fornito informazioni specifiche su nessuno dei modelli, ma molti di essi sembrano essere bracci robotici standard che sono stati modificati per eseguire attività domestiche specializzate come la pulizia e l’organizzazione. Uno di questi sembrava essere progettato per aspirare la sporcizia dai cuscini del divano.

Dyson sta espandendo il suo lavoro con i robot per casa

Un altro robot forse stava mettendo via i piatti, mentre un terzo robot poteva essere visto con in mano un orsacchiotto, a indicare che stava pulendo il disordine lasciato da un bambino. Dyson ha anche dimostrato quello che ha chiamato il suo ‘Perception Lab’, incentrato sullo studio dei sistemi di visione robotica, sul rilevamento dell’ambiente circostante e sulla mappatura degli esseri umani tramite sensori, telecamere e sistemi di imaging termico.

Dopo aver tenuto segreta la posizione del laboratorio per così tanto tempo (si trova a Hullavington Airfield, Wiltshire nel Regno Unito), Dyson ha deciso di svelarlo finalmente. Uno dei motivi di questa decisione è che Dyson sta ora assumendo e sta cercando circa 700 ingegneri. ‘Quello che stai sviluppando conta moltissimo se vuoi reclutare ingegneri’, ha aggiunto. ‘I robot, proprio come la tecnologia indossabile, sono l’onda del futuro per Dyson’.