CoopVoce interrompe il dominio di Vodafone e TIM: ecco 100GB

Riuscire a gestire la propria voglia di cambiare provider quando le cose proprio non vanno, risulta davvero complicato. Prima era ancora più difficile visto che i gestori mobili che riuscivano ad avere un’ottima resa sul territorio italiano erano in pochi. Oggi si equivalgono più o meno tutti, motivo per il quale c’è l’imbarazzo della scelta quando si vuole cambiare gestore di telefonia mobile. Soprattutto quelli virtuali sembrerebbero aver guadagnato tanto terreno rispetto al passato, includendo all’interno delle loro offerte tutto quello che prima non c’era.

CoopVoce è uno dei più presenti grazie alle sue offerte che sembrano non passare mai di moda. Stiamo parlando delle Evolution, quelle soluzioni molto interessanti che arrivano fino a 100 G ogni mese con tutto incluso e con prezzi bassissimi che durano nel tempo. CoopVoce inoltre rende ancora disponibili le 3 promo in questione direttamente sul suo sito ufficiale.

CoopVoce: le promo Evolution del gestore battono nettamente la concorrenza con pochi euro mensili

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS