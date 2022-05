I nuovi prezzi racchiusi all’interno del volantino Coop e Ipercoop sono assolutamente incredibili, e garantiscono al consumatore un risparmio importante sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, senza comunque impedire di approfittare di prestazioni superiori alle aspettative.

Tutti gli utenti che sceglieranno di affidarsi a Coop e Ipercoop, devono comunque sapere che gli sconti sono da considerarsi attivi solo ed esclusivamente nei negozi fisici in Italia, ed anche sul sito ufficiale, con la possibilità di godere di un risparmio importante anche nella spedizione, prevista gratuita al superamento dei 19 euro di spesa. I prodotti sono in vendita con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand, ovvero gli smartphone prevedono la possibilità di ricevere aggiornamenti tempestivi, rispetto a quanto siamo abituati a vedere con le varianti invece brandizzate.

Coop e Ipercoop: spettacolari offerte si nascondono nel volantino

Le migliori occasioni del volantino di Coop e Ipercoop sono assolutamente dietro l’angolo per tantissimi utenti, anche se sono legate più che altro a smartphone di fascia media, non troppo costosi o performanti. Tra questi spiccano soluzioni veramente accattivanti, quali sono Galaxy S20 FE, disponibile a 449 euro, come anche Xiaomi Mi 10T a soli 329 euro, oppure Galaxy A52 a 379 euro, senza dimenticarsi dei bellissimi Galaxy A32, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 279 euro.

Nel caso in cui si fosse alla ricerca di un top di gamma, ricordiamo comunque essere in vendita anche prodotti dello stesso calibro, ma comunque a prezzi decisamente vicini ai listini, come Galaxy Z Flip3 a 1099 euro, Galaxy Z Fold3 a 1849 euro, Galaxy S21 a 899 euro e similari. Per i dettagli del volantino, ricordatevi di collegarvi il prima possibile a questo indirizzo.