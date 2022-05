Un volantino Bennet tanto interessante era da tempo che non lo vedevamo, al suo interno trovano posto numerose offerte speciali, con prodotti scontatissimi, ed in grado di convincere gli utenti più restii, mettendo sul piatto prezzi convenienti ed assolutamente intriganti.

Coloro che vorranno risparmiare al massimo, lo ricordiamo, dovranno necessariamente recarsi presso uno dei punti vendita dislocati sul territorio, poiché al giorno d’oggi gli acquisti non possono essere completati sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In parallelo, superando la soglia ideologica dei 199 euro, sarà possibile richiedere il Tasso Zero, a patto che la finanziaria accetti la richiesta effettiva.

Bennet: le offerte sono ricche di occasioni da non perdere

Ancora pochi pezzi disponibili di alcuni dei migliori smartphone in circolazione, per le fasce di prezzo di appartenenza; stiamo ovviamente parlando di apple iPhone 12, uno dei più interessanti modelli dell’azienda di Cupertino, attualmente in vendita a soli 599 euro. La variante disponibile è da 64GB, con sistema operativo iOS 14 ed ovviamente uno splendido display touchscreen OLED da 6.1 pollici di diagonale.

Volgendo invece l’attenzione verso il mondo Android, la scelta potrà ricadere su Galaxy A12, disponibile a soli 149 euro, come anche Galaxy A32, il cui prezzo è di 199 euro, per finire con Galaxy A22, disponibile alla modica cifra di soli 179 euro. Non mancano chiaramente riferimenti ad altre categorie merceologiche, per questo motivo consigliamo di approfondire la conoscenza del volantino, aprendo subito le pagine che trovate sul sito ufficiale.