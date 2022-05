WindTre ha l’obiettivo di garantire ai suoi utenti una ricaricabile alternativa alla Giga 120. Gli abbonati del gestore arancione in queste settimane potranno scegliere tra una ricca offerta di ricaricabili, a partire dalla vantaggiosissima Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella tariffa low cost in primavera

La WindTre Go Unlimited Star+ può essere definita una delle migliori iniziative sul fronte della telefonia mobile in queste settimane. Il provider con questa tariffa prevede i costi più bassi di sempre e con un pacchetto di consumi quasi senza limiti.

Nel ticket a disposizione per il pubblico, gli utenti riceveranno Giga senza limiti per la navigazione di rete, anche con le velocità propedeutiche del 4G. A questo servizio si aggiungono poi le telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ed anche gli SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Il prezzo sarà pari a 7,99 euro ogni mese.

La Go Unlimited Star+ di WindTre è molto convivente anche per un ulteriore extra. Il gestore, a differenza delle precedenti tariffe, prevede anche un costo bloccato per il rinnovo della promozione almeno durante il primo semestre. Nei primi sei mesi quindi non sono previste rimodulazioni su costi e soglie di consumo.

Tutti coloro che desiderano attivare questa promozione di WindTre dovranno soltanto aggiungere una quota di sottoscrizione pari a 10 euro anche per ricevere la SIM. Gli utenti dovranno altresì impegnarsi alla portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad. Il passaggio di numero da una rete all’altra può comportare un’attesa pari a tre giorni lavorativi.