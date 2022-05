WhatsApp: il metodo segreto per essere invisibili, niente ultimo accesso registrato

A qualcuno è certamente capitato di desiderare più privacy quando si utilizza una qualsiasi applicazione, a maggior ragione se si tratta di WhatsApp. La nota app di messaggistica istantanea dispone di diversi sistemi di sicurezza dedicati anche alla privacy, la quale però ha dei limiti. Infatti tutti possono decidere di farsi vedere online o meno così come di aggiornare il proprio ultimo accesso o meno.

Nel momento in cui un utente decidesse di non mostrare il suo ultimo accesso però sarebbe subordinato allo stesso trattamento. Infatti con una scelta del genere non sarà poi più possibile controllare l’ultimo accesso degli altri contatti WhatsApp. Proprio per questo moltissime persone hanno scelto di cercare qualche app che consentisse di ovviare a questa sorta di problematica.

WhatsApp: arriva la nuova app che permette di entrare da invisibili e leggere i messaggi

Sono ormai giorni che si parla di una nuova applicazione che è in grado di permettere alle persone di leggere i messaggi WhatsApp senza entrare nell’applicazione ufficiale. Il nome che dovete tenere a mente è Unseen, applicazione che potete scaricare dal web in maniera gratuita. Il tutto funziona in un modo molto semplice che prevede l’istallazione dell’applicazione e il lasciarla attiva in background.

In questo modo sarà dunque semplice permettere all’applicazione di registrare tutte le notifiche in arrivo. Chiaramente con esse sarà immagazzinato anche il relativo contenuto, il quale consisterà appunto nel messaggio che potrete leggere esternamente. Almeno per i primi tempi sembra che l’applicazione sarà gratuita per tutti coloro che lo scaricheranno, quindi non ci sarà bisogno di pagare abbonamenti periodici.