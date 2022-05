Unieuro riserva agli utenti sconti veramente assurdi, la possibilità di approfittare di occasioni e di prezzi estremamente bassi, che possono spingere i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti, senza doversi minimamente preoccupare della qualità generale.

Il volantino riprende quanto di buono avevamo apprezzato e visto in passato, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili senza problemi in ogni negozio in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale dell’azienda. In parallelo, ricordiamo comunque che coloro che sceglieranno di accedere all’online, potranno comunque ricevere la merce a domicilio a titolo gratuito, solo nel momento in cui la spesa dovesse essere superiore ai 49 euro.

Unieuro: le offerte con le migliori proposte

Correte subito in negozio, da Unieuro i prezzi sono decisamente più bassi ed economici, e sono pronti per far risparmiare un numero sempre crescente di consumatori. Osservando la fascia alta, ad esempio, possiamo notare la presenza degli attuali top di gamma, quali sono Galaxy S22 Ultra 5G, in vendita a 1279 euro, come anche Oppo Reno6 Pro a 599 euro, scendendo verso Galaxy S21 FE a 499 euro, ma anche un bellissimo Oppo Find X5 Lite, il cui prezzo non va oltre i 469 euro.

Sotto la soglia psicologica dei 300 euro, invece, sarà possibile pensare di mettere le mani su Galaxy A22, Vivo Y33s, Honor X7, Oppo A74, Redmi Noet 10 Pro e similari. Tutti i prodotti, a prescindere dal prezzo, sono in commercio alle più classiche condizioni di vendita, ovvero sono no brand con garanzia di 24 mesi.