Un risparmio assolutamente degno di nota vi attende in questi giorni da Trony, garantendo a tutti gli effetti agli utenti la possibilità di accedere ad un numero sempre maggiore di offerte e di sconti molto speciali. Il volantino promette la riduzione del 50% su ogni singolo acquisto, a cui si aggiunge la più ampia disponibilità sul territorio.

La campagna promozionale, lo ricordiamo, è da ritenersi attiva solo ed esclusivamente nei negozi fisici, poiché al momento attuale gli sconti non sono stati resi disponibili online sul sito ufficiale dell’azienda. In parallelo, tutti i prodotti sono distribuiti sempre alle più classiche condizioni di vendita, ciò sta a significare che sono no brand e con alle spalle una garanzia di 24 mesi.

Trony: con il 50% il risparmio è assicurato

Ultimi giorni di disponibilità per una delle campagne promozionali più interessanti ed invitanti, con le quali gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare sui vari acquisti effettuati. Grazie a Trony, infatti, sarà possibile pensare di ricevere uno sconto del 50% sul prezzo finale di listino, ma attenzione, per raggiungere l’obiettivo prefissato sarà necessario aver aggiunto al carrello una coppia di prodotti dal prezzo differente.

Recandosi in cassa, gli addetti provvederanno ad applicare uno sconto sul meno caro della coppia, con riduzione immediata direttamente sullo scontrino finale, non verrà emesso un buono o un rimborso postumo. Per approfondire la conoscenza del volantino, ricordatevi di collegarvi al sito ufficiale dell’azienda.